Mercato - PSG : Une piste improbable de Leonardo est relancée !

Publié le 29 mai 2022 à 7h45 par Axel Cornic

Alors que Leonardo devrait quitter le Paris Saint-Germain, une de ses anciennes pistes serait toujours d’actualité. Celle-ci mènerait à Ederson José dos Santos Loureço, appelé plus communément Ederson, qui évolue actuellement à la Salernitana.

Plusieurs médias ont annoncé que Leonardo aurait été remercié en marge de la dernière journée de Ligue 1, le 21 mai dernier. Aucune annonce officielle n’est tombée, mais du côté du Paris Saint-Germain on semble déjà regarder à l’avenir avec Luis Campos, qui à en croire les révélations de RMC Sport pourrait bien devenir le nouvel homme fort du sportif. La radio annonce d’ailleurs qu’un accord pourrait être trouvé au cours des prochains jours, avec l’ancien du LOSC et de l’AS Monaco qui aurait déjà plusieurs pistes sous le coude, comme celle menant à Nicolas Pépé d’Arsenal.

Le PSG n'a pas oublié Ederson