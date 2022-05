Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Lionel Messi lâche un indice sur son avenir !

Publié le 30 mai 2022 à 17h10 par Axel Cornic mis à jour le 30 mai 2022 à 17h17

Arrivé au Paris Saint-Germain l’été dernier et sous contrat jusqu'en juin 2023, Lionel Messi s’est exprimé au sujet de son avenir, lui qui aura 34 ans et qui pour la première fois de sa carrière a montré des signes de déclin cette saison.

On ne peut pas vraiment dire que les supporters du Paris Saint-Germain ont eu la chance de voir le vrai Lionel Messi. Arrivé du FC Barcelone, où il se voyait pourtant faire toute sa carrière, le septuple Ballon d’Or a affiché des statistiques bien en dessous de ses standards, même si les choses ont semblé s’améliorer en fin de saison. La faute à une adaptation plusieurs fois pointée du doigt, ainsi qu’à un tout nouveau système, puisqu’il a dû se résoudre à laisser Kylian Mbappé prendre toute la lumière au PSG.





« Beaucoup de choses peuvent arriver, le football est très changeant »