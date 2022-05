Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria active une nouvelle piste offensive !

Publié le 31 mai 2022 à 9h10 par La rédaction

Désireux de renforcer son effectif, l'Olympique de Marseille est intéressé par le jeune attaquant des Girondins de Bordeaux Sékou Mara. Cependant, les Phocéens sont loin d'être les seuls sur le dossier : plusieurs clubs français et allemands se sont positionnés pour accueillir le prometteur avant-centre bordelais dont le transfert est estimé à 10M€.

Avec une qualification pour la phase de poules de la prochaine Ligue des Champions, l'Olympique de Marseille a un objectif en tête cet été : renforcer du mieux possible son effectif, et notamment son secteur offensif. Si l'OM dispose de trois attaquants de pointe avec Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng, les trois hommes de Jorge Sampaoli ont peiné à se montrer efficace dans le système du jeu de l'entraineur argentin. Les phocéens se sont donc mis à la recherche d'un nouvel attaquant, et ont jeté leur dévolu sur un prometteur attaquant de Ligue 1.

Il y a ceux qui visent le but, et il y a @S_Mvrv qui vise le trou dans le filet de la lucarne 🎯👀 pic.twitter.com/6mf8SSQZmX — FC Girondins de Bordeaux (@girondins) October 29, 2021

L'OM veut Sékou Mara, mais...