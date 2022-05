Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le feu est passé au vert pour Lewandowski !

Publié le 31 mai 2022 à 4h00 par Thomas Bourseau

Alors que la session estivale des transferts approche, Robert Lewandowski a fait part lors d’un point presse qui s’est déroulé ce lundi, de ses envies d’ailleurs après avoir passé huit saisons au Bayern Munich. De quoi permettre au FC Barcelone de pleinement se mettre à rêver du transfert de Lewandowski.

En marge du prochain mercato estival qui ouvrira ses portes très prochainement, alors que la saison s’est terminée pour chaque club, Joan Laporta aurait la ferme intention de considérablement renforcer l’effectif de Xavi Hernandez afin que le FC Barcelone soit compétitif à la fois en Liga, un trophée qui lui échappe depuis 2019, en Ligue des champions, derrière laquelle le Barça court depuis 2015 et en Coupe du roi, seul point positif de la saison 2020/2021 du FC Barcelone. Pour ce faire, le président Joan Laporta serait déjà parvenu à boucler les arrivées libres de tout contrat de Franck Kessié, en provenance du Milan AC, ainsi que d’Andreas Christensen. En outre, l’administration blaugrana présidée par Laporta aurait la ferme intention d’attirer un attaquant de classe mondiale. Alors que l’option Erling Braut Haaland, qui a depuis signé en faveur de Manchester City, semblait être d’actualité pour le FC Barcelone, c’est à présent la piste Robert Lewandowski qui serait privilégiée par les hauts dirigeants du FC Barcelone.

Robert Lewandowski demande au Bayern de valider son départ !