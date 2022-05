Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Les confidences de Messi sur son calvaire après son arrivée…

Publié le 31 mai 2022 à 7h00 par Thomas Bourseau

Ayant été dans l’obligation de quitter le FC Barcelone pour des raisons économiques, Lionel Messi s’est livré sur cet épisode délicat de sa vie qui a débouché sur son arrivée au PSG où il n’a pas été directement à l’aise que ce soit sportivement ou au niveau personnel.

Après pas moins de 21 ans passés à Barcelone, où il a fait ses classes au sein des équipes de jeunes de la Masia avant d’exploser dans l’équipe fanion du FC Barcelone où il a absolument tout gagner que ce soit au niveau des récompenses collectives et individuelles, Lionel Messi a été contrait de plier bagage en août 2021. En raison des difficultés financières rencontrées par le FC Barcelone, le club culé n’a pas pu renouveler son contrat qui était arrivé à expiration en juin 2021. Résultat ? Le PSG a saisi cette opportunité en or en faisant signer à Lionel Messi un contrat jusqu’à l’été 2023 avec une saison supplémentaire en option. Néanmoins, les débuts de Messi au PSG ont été difficiles que ce soit sur la pelouse ou en dehors.

Messi también se refirió a los dichos de Mbappé sobre Sudamérica 🔥En EXCLUSIVA con TyC Sports, evitó polemizar con su compañero de PSG, pero destacó el nivel de las selecciones de Conmebol: “Colombia, la altura, el calor, Venezuela..." 👇https://t.co/urInTkGaSA — TyC Sports (@TyCSports) May 30, 2022

« Qu’est-ce qu’on fait là ? Qu’est-ce qui s’est passé »