Mercato - PSG : Klopp envoie une réponse à 50M€ au Qatar !

Foot - Mercato - PSG

Bien que Kylian Mbappé ait pris la décision de prolonger son contrat, la piste Sadio Mané est toujours d’actualité au PSG. D’ailleurs, Sport BILD révélait dernièrement que l’attaquant de Liverpool prenait en considération l’option PSG et notamment pour des raisons financières. Cependant, Liverpool ne compte pas vendre au rabais son attaquant.

Pour ce qui est du cas Mohamed Salah, le dossier semble être d’ores et déjà classé pour Liverpool. En effet, la semaine dernière, l’international égyptien affirmait qu’il figurerait dans les rangs des Reds la saison prochaine bien que ce soit potentiellement son ultime année au club en raison de sa situation contractuelle. Néanmoins, pour Sadio Mané qui se trouve dans le même cas de figure que Mohamed Salah, la vérité est tout autre et le Sénégalais affirmait pour sa part qu’il prendrait une décision après la finale de la Ligue des champions qui s’est déroulée samedi et qui s’est soldée par un échec pour Liverpool face au Real Madrid (1-0). Serait-ce le moment de frapper pour le PSG ?

"This isn't a bit-part player seeking greater involvement elsewhere, this is the man who led the line for the club in the biggest game in club football."@JamesPearceLFC on why Sadio Mane wanting to leave Liverpool is a big blowhttps://t.co/TIn2kKmtKn