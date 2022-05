Mercato - PSG : Klopp a pris une énorme décision pour Mané !

Foot - Mercato - PSG

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané aurait alerté le PSG et le Bayern. Alors qu'elle réclamerait environ 50M€ pour le transfert de son attaquant sénégalais, la direction bavaroise serait prête à le perdre gratuitement dans un an si une offre de cet acabit n'arrivait pas dans son bureau cet été.

En fin de contrat le 30 juin 2023 avec Liverpool, Sadio Mané pourrait prendre le large dès cet été. En effet, l'attaquant sénégalais ne compterait pas prolonger avec les Reds de Jürgen Klopp et aimerait partir lors du prochain mercato dans un autre club. Pour ne pas risquer de perdre Sadio Mané librement et gratuitement à l'été 2023, la direction de Liverpool pourrait être contrainte d'abdiquer et de le vendre lors de la prochaine fenêtre de transferts. Toutefois, Jürgen Klopp refuserait de brader Sadio Mané.

Selon les informations de The Athletic , la direction de Liverpool ne serait pas du tout disposée à laisser filer Sadio Mané pour une somme avoisinant les 30M€, comme avancé par la presse allemande. A en croire le média britannique, les Reds de Jürgen Klopp ne compteraient pas lâcher leur numéro 10 pour moins de 50M€. Ainsi, les hautes sphères de Liverpool préféreraient prendre le risque de perdre Sadio Mané librement et gratuitement le 1er juillet 2023, plutôt que de le vendre à la baisse cet été. Par ailleurs, Jürgen Klopp souhaiterait dénicher le remplaçant de la star sénégalaise avant de boucler sa vente. Le PSG et le Bayern sont prévenus.

"This isn't a bit-part player seeking greater involvement elsewhere, this is the man who led the line for the club in the biggest game in club football."@JamesPearceLFC on why Sadio Mane wanting to leave Liverpool is a big blowhttps://t.co/TIn2kKmtKn