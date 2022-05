Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Perrin s'active pour la succession de Dupraz !

Publié le 31 mai 2022 à 13h10 par La rédaction

Moins de 48 heures après la descente de l'AS Saint-Etienne en Ligue 2, les dirigeants stéphanois s'activent déjà afin de préparer au mieux la saison prochaine. L'identité du futur entraineur pourrait d'ailleurs être connue rapidement, puisque Laurent Batlles rencontre ce mercredi le club pour peut-être remplacer Pascal Dupraz, qui ne sera pas conservé.

C'est l'heure des grandes manœuvres du côté de l'AS Saint-Etienne. Seulement deux jours après la défaite aux tirs au but en barrages contre l'AJ Auxerre, synonyme de relégation en Ligue 2, le mythique club aux dix titres de champion de France va connaître de lourds et importants changements cet été, à commencer par le poste d'entraineur.

C’est terminé. Les Verts sont relégués. — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) May 29, 2022

Rencontre Battles - ASSE en vue