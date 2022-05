Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar doit-il insister avec Neymar ?

Publié le 31 mai 2022 à 8h00 par La rédaction

Alors qu’il a prolongé il y a un an son contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’en 2025, Neymar n’a jamais été autant critiqué. La récente prolongation de Kylian Mbappé, qui l’éjecte du centre du projet parisien ne fait que confirmer la fragilisation de sa position au PSG et ouvre la porte à un possible départ. Selon vous, que devrait faire le Qatar avec Neymar ? C’est notre sondage du jour !

Avant les Kylian Mbappé et les Erling Haaland, c’était lui le footballeur qui devait domine le monde et assurer l’après Messi et Cristiano Ronaldo. Il faut dire que Neymar avait tout pour lui. Talentueux, rapide, souvent génial sur un terrain de football, le Brésilien était la nouvelle sensation pour laquelle les supporters se déplaçaient et payaient leur billet. Quelle surprise alors quand le nouvel héritier de la couronne du football a choisi en 2017 de se libérer du FC Barcelone et rejoindre le Paris Saint-Germain dans un transfert record de 222M€. Pourtant, le soufflé est vite retombé. Blessures, polémiques... depuis qu’il a posé ses valises dans la capitale Neymar n’est plus le même et à désormais 30 ans, tout ce qu’on lui promettait n’est finalement jamais arrivé. Pour ne rien arranger un nouvel astre l’a éclipsé, puisque Kylian Mbappé est le nouveau Roi de demain et tout le monde se plie en quatre pour lui... surtout le Qatar.

Neymar, dans l’ombre de Mbappé

Ces dernières semaines, au Paris Saint-Germain on a déroulé le tapis rouge pour que Kylian Mbappé prolonge, lui promettant un rôle central dans le projet du club. Le même d’ailleurs que l’on a proposé à Neymar en mai 2021, lorsqu’il a signé un contrat un or qui a fait de lui le joueur le mieux payé au monde. Ou plutôt faisait de lui, puisque Mbappé le surclasse désormais, tant au niveau économique qu’au niveau des pouvoirs qu’il aurait vraisemblablement au PSG. Une situation assez étrange, sachant que Neymar avait quitté le FC Barcelone pour fuir l’ombre de Lionel Messi... et se trouver au final dans celle d’un joueur de six ans son cadet, au PSG.

Mercato - PSG : Neymar sort du silence et met fin aux débats sur son avenir ! https://t.co/pRtzsGycfl pic.twitter.com/tRVkWQ52WU — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 29, 2022

La porte est grande ouverte au PSG