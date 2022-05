Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Laporta va boucler une nouvelle recrue pour Xavi !

Publié le 31 mai 2022 à 20h00 par Pierrick Levallet

À l’approche du mercato estival, le FC Barcelone serait à la recherche d’un nouveau latéral gauche pour suppléer Jordi Alba. Dans cette optique, le club catalan ciblerait Marcos Alonso et ferait son maximum pour obtenir sa signature. De son côté, le défenseur espagnol serait plutôt optimiste concernant un potentiel transfert au Barça.

Lors du prochain mercato estival, le FC Barcelone aurait quelques projets pour se renforcer malgré ses difficultés sur le plan économique. L’une des priorités de Xavi serait d’obtenir un nouveau latéral gauche pour servir de doublure à Jordi Alba. Dans cette optique, Joan Laporta aurait exploré plusieurs pistes jusqu’à présent dont celle menant à Marcos Alonso. En fin de contrat en juin 2023 à Chelsea, l’Espagnol pourrait bien faire ses valises puisque cette fenêtre est la dernière disponible avant un départ libre l’été prochain. D’ailleurs, le défenseur de 31 ans aurait confiance en un retour en Espagne lors de ce mercato.

🚨NOTICIA SPORT🚨 ✨Marcos Alonso, a punto para su fichaje😄Se siente optimista respecto a su posible llegada al Barça🤝Las conversaciones con el Chelsea están muy bien encaminadas para que refuerce el lateral izquierdo✍️ @Jordigil (Madrid)https://t.co/Ecnf5ODrKY — Diario SPORT (@sport) May 31, 2022

Marcos Alonso est optimiste pour son arrivée au Barça