Mercato - PSG : La menace se confirme pour Al-Khelaïfi avec Dembélé !

Foot - Mercato - PSG

Certes, le PSG serait sur les rangs afin d’accueillir Ousmane Dembélé au sein de l’effectif de Mauricio Pochettino dès cet été. Cependant, l’ailier du FC Barcelone, dont le contrat ne court que jusqu’au 30 juin prochain, aurait également les faveurs de Thomas Tuchel du côté Chelsea, lui qui attendrait du neuf en attaque.

Dès le mercato hivernal, moment où Ousmane Dembélé refusait de plier devant la pression du FC Barcelone de signer une prolongation pour son contrat courant jusqu’au 30 juin prochain, le PSG serait parvenu à verbalement trouver un terrain d’entente avec le clan Dembélé au sujet de son éventuel contrat au Paris Saint-Germain. Cependant, depuis, le FC Barcelone travaillerait d’arrache pied afin d’obtenir l’aval d’Ousmane Dembélé pour prolonger son contrat au Barça . Et en parallèle, Chelsea aurait la ferme intention de faire de l’ombre à Nasser Al-Khelaïfi, président du PSG, qui piloterait ce dossier selon Foot Mercato.

