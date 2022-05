Mercato - Barcelone : Une nouvelle recrue en approche !

Foot - Mercato - Barcelone

Avec un contrat arrivant à terme l’année prochaine, Marcos Alonso s’éloignerait de plus en plus de Chelsea. Le FC Barcelone serait donc extrêmement intéressé par le joueur, afin de renforcer sa ligne de défense. L’Espagnol de 31 ans accorderait beaucoup d’intérêt au projet catalan et les négociations semblent avancer à bon train.

Arrivé à Chelsea durant l’été 2016, en provenance de la Fiorentina en Serie A, Marcos Alonso voudrait s’envoler vers d’autres horizons. Titulaire à son arrivé dans le club londonien, l’Espagnol a vu la concurrence s’alourdir avec Emerson Palmieri, Cesar Azpilicueta et Ben Chilwell au cours des dernières saisons. La blessure de Chilwell a permis à Alonso d’être beaucoup utilisé cette saison. Cependant, avec un contrat expirant en juin 2023, l’international Espagnol ne serait pas contre le fait de quitter Chelsea lors du mercato estival, et le FC Barcelone entraîné par Xavi pourrait bien devenir son point de chute.

Chelsea board knows since long time that Marcos Alonso wants to leave in the summer. They’re prepared to let him go, discussions on the fee will take place soon. ⏳🇪🇸 #CFCMarcos has a verbal agreement on personal terms with Barcelona since April. Up to the clubs. ⤵️🤝 https://t.co/dpd43CBBdd