Mercato - PSG : Campos ne prend aucun risque pour le dossier Tchouaméni !

Publié le 31 mai 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Dans les prochains jours, il se pourrait que le PSG témoigne du transfert d’Aurélien Tchouaméni au Real Madrid. Ce qui serait nul autre qu’un échec pour Luis Campos qui travaillerait sur ce coup depuis quelque temps. Néanmoins, le futur directeur sportif du PSG aurait prévu un tel revirement de situation, en atteste l’alternative enclenchée par ses soins.

Bien que sa nomination n’ait pas été officialisée et que le licenciement de son futur prédécesseur Leonardo n’ait pas été annoncé non plus, Luis Campos devrait bel et bien s’occuper de la section sportive du PSG dès cet été et pour les prochaines saisons. Cependant, un premier échec semblerait se dessiner pour le dirigeant portugais. RMC Sport a affirmé dernièrement que des discussions avec le clan Aurélien Tchouaméni auraient eu lieu pour un éventuel transfert du milieu de terrain de l’AS Monaco au PSG. Une tendance confirmée par Foot Mercato.

🚨Info : Le Real Madrid et l'AS Monaco sont en passe de trouver un accord autour de la somme exceptionnelle de 100M€ bonus compris pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷.• Derniers détails à régler dans les prochains jours ⏳️.https://t.co/xcMJGhgNVc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Si le PSG ratait son coup pour Tchouaméni, Campos aurait déjà une alternative !