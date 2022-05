Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Cet attaquant de Ligue 1 avertit Longoria pour son transfert !

Publié le 31 mai 2022 à 12h15 par Thomas Bourseau

Après deux saisons fructueuses sur le plan personnel en Ligue 2 et en Ligue 1 où Clermont s’est maintenu, Mohamed Bayo se dit prêt à franchir un cap au sein d’un club plus prestigieux dès cet été. Et alors que l’OM s’intéresserait à son profil, Bayo s’est montré clair sur ses attentes quant à son prochain challenge.

Comme ce fut le cas lors du mercato hivernal, Bamba Dieng disposerait d’une belle cote sur le marché des transferts et notamment en Angleterre. L’international sénégalais pourrait être vendu par l’OM à l’intersaison en cas de belle offre pour Dieng. La Provence évoquait la semaine dernière une indemnité de transfert fixée à 15M€ par le président Pablo Longoria et les dirigeants de l’OM. De son côté, Foot Mercato révélait un intérêt du comité de l’OM pour Mohamed Bayo dans le cadre de la succession de Dieng, lui qui a dernièrement fait part de son désir de quitter Clermont Foot afin de se lancer un nouveau challenge ailleurs.

« La suite logique, c’est de m’orienter vers un nouveau défi ! »