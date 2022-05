Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme annonce de Tchouaméni sur le PSG !

Publié le 31 mai 2022 à 19h15 par Pierrick Levallet mis à jour le 31 mai 2022 à 19h39

Afin de consolider son entrejeu, le PSG convoiterait grandement Aurélien Tchouaméni. Toutefois, la concurrence serait assez relevée sur le dossier puisque le Real Madrid et Liverpool seraient également intéressés par le joueur de l’AS Monaco. D’ailleurs, l’international tricolore aurait une préférence pour son avenir, et elle n’irait pas vraiment en faveur du PSG.

En vue de la saison prochaine, le PSG aurait revu sa politique de recrutement et viserait désormais des joueurs plus jeunes et à fort potentiel. Dans cette optique, le club de la capitale aurait quelques noms dans son viseur comme Aurélien Tchouaméni. Étincelant avec l’AS Monaco, l’international tricolore s'est fait remarquer sur le marché des transferts. D’ailleurs, la concurrence serait plutôt rude pour le joueur de 22 ans puisque le Real Madrid et Liverpool le convoiteraient également. Une tendance se dégagerait d’ailleurs pour l’avenir d’Aurélien Tchouaméni.

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni va être bouclé pour 100M€ ! https://t.co/sOBv0ITqxZ pic.twitter.com/NKa75IEK8i — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Tchouaméni n’a pas envie de jouer au PSG pour l’instant