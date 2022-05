Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Ancelotti passe à l'action pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 31 mai 2022 à 17h45 par Pierrick Levallet

Désireux de se renforcer au milieu de terrain, le PSG aurait jeté son dévolu sur Aurélien Tchouaméni, auteur d’une grande saison avec l’AS Monaco. Cependant, les prestations de l’international tricolore auraient également attisé l’intérêt du Real Madrid. Carlo Ancelotti serait d’ailleurs passé à l’action en personne pour tenter de convaincre le joueur de 22 ans.

Pour cet été, le PSG aurait déjà identifié ses priorités pour son recrutement. Le club de la capitale voudrait s’attacher les services de plusieurs milieux de terrain pour accompagner Marco Verratti et consolider l’entrejeu de Mauricio Pochettino. Dans cette optique, Luis Campos travaillerait sur un potentiel transfert d’Aurélien Tchouaméni. Toutefois, la concurrence serait assez relevée puisque le Real Madrid serait également sur le joueur de 22 ans. Carlo Ancelotti aurait d’ailleurs pris le dossier en main.

Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni va être bouclé pour 100M€ ! https://t.co/sOBv0ITqxZ pic.twitter.com/NKa75IEK8i — le10sport (@le10sport) May 31, 2022

Ancelotti a pris les choses en main pour le transfert de Tchouaméni