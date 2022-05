Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Coup de théâtre dans le feuilleton Tchouaméni !

Publié le 31 mai 2022 à 14h45 par Thomas Bourseau

Bien que la presse se montre quasi unanime quant à la prochaine destination d’Aurélien Tchouaméni, à savoir le Real Madrid, le journaliste Matteo Moretto a révélé que le PSG ne resterait pas inactif et se serait rapproché de l’AS Monaco afin de formuler une offre de transfert et de mettre la pression sur le Real Madrid.

Aurélien Tchouaméni figurerait dans les petits papiers de Luis Campos, futur directeur sportif du PSG le temps que le club de la capitale officialise le départ de Leonardo et la nomination du Portugais. Néanmoins, le Real Madrid aurait pris une certaine avance sur le PSG dans la course à la signature d’Aurélien Tchouaméni selon Foot Mercato . D’après le média, un accord entre l’AS Monaco et le Real Madrid serait sur le point d’être trouvé pour une indemnité de transfert de 100M€, bonus compris. Il a en outre été affirmé par FM que le PSG n’aurait pas formulé d’offre de transfert officielle à l’ASM malgré des discussions avec le clan Tchouaméni.

En las últimas horas el PSG ha subido la oferta por Tchouaméni, entre 80 y 100 millones. Por eso el Madrid se ve obligado a al menos igualarla, rompiendo la barrera de los 80kilos, variables incluidos. Como dijimos, los blancos quieren cerrarlo todo esta semana. https://t.co/HLxyJjodIW — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 31, 2022

Le PSG aurait dégainé une offre pour Tchouaméni et met la pression sur le Real Madrid !