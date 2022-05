Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : La réponse tombe pour l'avenir d'Antoine Griezmann !

Publié le 31 mai 2022 à 22h00 par Dan Marciano

Comme l'avait annoncé quelques jours plus tôt le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, Antoine Griezmann devrait poursuivre sa carrière dans la capitale espagnole. Le club madrilène aurait confirmé cette nouvelle aux dirigeants du FC Barcelone ces derniers jours. Le club catalan récoltera 40M€ grâce au transfert de l'international français de 31 ans

Ces dernières semaines, l'avenir d'Antoine Griezmann a fait l'objet de quelques spéculations. Certaines rumeurs ont fait état d'un possible retour de l'international français au FC Barcelone. Déçus par les prestations du joueur cette saison, les Colchoneros auraient voulu, aussi, renégocier l'accord et tenter de faire baisser le montant de l'option d'achat, fixée à 40M€. Mais jeudi dernier, le président de l'Atlético, Enrique Cerezo, a mis fin au suspens : « Antoine reste. Il a son contrat et il l'honorera ».

Griezmann va rester à l'Atlético