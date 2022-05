Foot - Mercato - Atlético de Madrid

Mercato : OM, Atlético… C’est réglé pour l’avenir de Griezmann !

Publié le 30 mai 2022 à 0h00 par Thibault Morlain

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs sont apparues concernant l’avenir d’Antoine Griezmann. Actuellement, l’international français est prêté à l’Atlético de Madrid par le FC Barcelone. A quoi faut-il alors s’attendre pour la suite de sa carrière de Griezmann ? Des réponses sont tombées concernant le protégé de Diego Simeone, qui ne devrait pas quitter les Colchoneros.

L’été dernier, le FC Barcelone s’est séparé d’Antoine Griezmann, le renvoyant à l’Atlético de Madrid, sous la forme d’un prêt de deux ans. De retour chez les Colchoneros, le Français n’a toutefois pas connu la meilleure des saisons. De quoi alors jeter un froid sur l’avenir de Griezmann. De nombreuses rumeurs ont alors évoqué une possible rupture de prêt, la volonté de l’Atlético de baisser l’option d’achat. Il a même été question d’une improbable arrivée à l’OM.

Un avenir… à l’Atlético de Madrid !

Où sera donc Antoine Griezmann la saison prochaine ? Après ces différentes rumeurs, on y voit désormais plus clair. Tout d’abord, sur sa chaine Youtube, Thibaud Vézirian a été très clair concernant une possible arrivée à l’OM : « J’ai des mecs qui m’ont appelé il y a 15 jours en me disant que Griezmann ça avance, ça négocie, que des directeur sportifs en ont parlé. Je connais bien son avocat, son entourage. Il n’y a absolument rien du tout avec Griezmann et l’OM. Il veut gagner la Ligue des Champions et il ne veut pas attendre 2 ou 3 ans. Il n’y a rien avec l’OM, c’est totalement bidon. Il n’y a pas de relai avec Puma, ces choses là ». Quid maintenant de l’avenir de Griezmann à l’Atlético de Madrid ? Dernièrement, Enrique Cerezo avait assuré : « Antoine reste. Il a son contrat et il l’honorera ».