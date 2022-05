Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Griezmann, Laporta… Ronald Koeman ne digère pas son départ !

Publié le 27 mai 2022 à 14h30 par Bernard Colas

Menacé après le retour de Joan Laporta à la tête du FC Barcelone, Ronald Koeman a finalement quitté le club culé en octobre dernier, afin de laisser sa place à Xavi. Un départ que n’a pas digéré le Néerlandais.

Nommé à la tête du FC Barcelone par Josep Maria Bartomeu en août 2020, Ronald Koeman a occupé ses fonctions avec une épée de Damoclès au-dessus de la tête suite au retour de Joan Laporta à la présidence quelques mois après. La cohabitation entre les deux hommes a parfois été houleuse, et en octobre 2021, suite au mauvais début de saison du Barça, Laporta décidé de se séparer de l’entraîneur néerlandais. Depuis, ce dernier n’a pas manqué de tacler le président catalan : « Avec ce président, je ne peux pas faire comme si de rien n’était. (...) Je me suis rendu compte que Laporta voulait se débarrasser de moi parce que je n'avais pas été nommé par lui. Il m'avait dit mille fois que Xavi ne serait pas son entraîneur, parce qu'il manquait d'expérience. Mais il avait besoin d'un bouclier, de quelqu'un derrière qui se cacher (…) Ils ne m'ont pas donné le temps qu'ils ont donné au nouvel entraîneur, Xavi. C'est encore douloureux pour moi », confiait-il déjà en mars. Et à l’occasion du congrès AK Coaches World , Ronald Koeman en a rajouté une couche.

« J'ai toujours fait des choses pour le Barça »

Dans des propos relayés par Marca , Ronald Koeman est revenu sur la fin mouvementée de son aventure au FC Barcelone. « Ça fait toujours mal quand on ne peut pas finir ce qu'on voulait finir, le contrat ou plus d'années. Dans mon cas, je pense que les gens qui connaissent le football, le club, qui connaissent la situation économique du Barça, pensent que pour eux j'ai fait un bon travail. Je ne parle pas d'un excellent travail, ni d'un mauvais travail. Je pense que c'était un bon travail dans une situation très compliquée pour le Barça. Et la situation s'avère toujours très compliquée », explique le Néerlandais. La situation du club culé était en effet très préoccupante, empêchant Koeman de se montrer actif sur le mercato et l’obligeant à se séparer de plusieurs éléments, à l’instar d’Antoine Griezmann et surtout Lionel Messi. « J'espère que le Barça pourra revenir à ce qu'il était avant , ajoute celui qui redeviendra sélectionneur des Pays-Bas à partir de janvier 2023. Mais les gens qui connaissent, savent parfaitement que ça a été une situation très compliquée où moi, en tant qu'entraîneur, j'ai tout fait pour le club et j'ai accepté des choses de la part du club pour améliorer la situation économique, comme laisser partir Griezmann pour l'Atlético de Madrid. Je n'ai jamais pensé à moi, j'ai toujours fait des choses pour le Barça. En fin de compte, dans le monde, vous avez des gens pour et contre vous . » Un nouveau message envoyé en direction de Joan Laporta bien que son nom ne soit pas cité.