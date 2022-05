Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'énorme colère du clan Messi contre le Barça et Joan Laporta !

Publié le 27 mai 2022 à 9h45 par Bernard Colas

Alors que le départ de Lionel Messi vers le PSG fait encore parler à Barcelone, l’attaquant et son entourage en ont assez des sorties répétées de Joan Laporta sur le sujet.

Une année après son départ, Lionel Messi fait encore parler à Barcelone, et Joan Laporta n’a pas manqué d’afficher à nouveau ses regrets concernant l’issue des négociations pour la prolongation de l’Argentin avec le FC Barcelone qui n’a finalement jamais vu le jour. « Messi est parti comme il est parti. Nous aurions tous aimé qu'il finisse sa vie sportive ici et pour une raison quelconque il n'a pas pu l'être. Cela ne pouvait pas être le cas à cause du fair-play de la ligue espagnole et de la proposition du PSG , a estimé le président du Barça cette semaine, dans une interview à l'Esportiu . Ces acteurs, lorsqu'ils entrent dans une dynamique comme celle-ci, trouvent qu'ils ne peuvent pas partir car les opérations valent plusieurs millions d’euros. » Une nouvelle sortie de la part de Joan Laporta qui n’a pas été du goût de Lionel Messi et son entourage.

Le clan Messi n’en peut plus du Barça

Selon la Cadena SER , le clan Messi en a assez des sorties de Joan Laporta. Jorge Messi, père et agent de la star du PSG, aurait discuté avec le président du FC Barcelone il y a quelques mois pour lui demander de ne plus parler de son fils. Une conversation cordiale qui n’a finalement pas suffi puisque Joan Laporta s’est de nouveau prononcé sur Lionel Messi cette semaine, de nouvelles déclarations qui auraient irrité l’entourage de l’Argentin.