Mercato - PSG : Aurélien Tchouaméni joue la montre pour son transfert ! 

Bien que le PSG semble faire de son dossier une piste chaude, Aurélien Tchouaméni s’est dit particulièrement intéressé par les championnats anglais et espagnol alors que Liverpool serait en embuscade lorsque les discussions avec le Real Madrid auraient déjà été initiées.

En marge du mercato estival à venir, maintenant que le feuilleton Kylian Mbappé est bouclé, le plan des dirigeants du PSG et de la direction sportive qui devrait être gérée par Luis Campos serait de renforcer l’entrejeu de l’effectif actuellement entraîné par Mauricio Pochettino. Et alors que la piste Paul Pogba semble échapper au PSG, il est question d’un intérêt concret pour Aurélien Tchouaméni dont le contrat à l’AS Monaco expirera en juin 2024. Néanmoins, les courtisans de Tchouaméni sont multiples et Liverpool ainsi que le Real Madrid feraient de l’ombre au PSG. D’autant plus que ce sont deux championnats qui attirent particulièrement l’international français selon ses propres dires.

Tchouméni partagé entre la Liga et la Premier League !

« La Premier League ou la Liga ? J'aime les deux : Je peux regarder les matchs espagnols et les matchs anglais. C’est différent de jouer en Espagne et c'est différent de jouer en Angleterre, mais au final, pour moi, c'est juste une question d’adaptation. (…) C'est marrant. Avec mes potes Benoit Badiashile et Djibril Sidibé, tous les matins ils me disent: 'Ah tu vas dans ce club'. Et le lendemain, c'est un autre club. Mais c'est bien d'être dans cette situation. Cela veut dire que je suis dans une bonne position. J'ai beaucoup travaillé pour y parvenir, pour que les meilleurs clubs me désirent. Mais au final, c'est seulement les réseaux sociaux... Le plus important, c'est d'être bon à l'entraînement et au prochain match. On verra ensuite, mais ce n'est pas important pour moi ». a affirmé Aurélien Tchouaméni à CNN et dans des propos rapportés par RMC Sport.