Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Koulibaly réclame son transfert au Barça !

Publié le 31 mai 2022 à 20h15 par Pierrick Levallet

Malgré l’arrivée prochaine d’Andreas Christensen, le FC Barcelone serait toujours à la recherche d’un nouveau défenseur central pour la saison prochaine. Dans cette optique, le club catalan ciblerait Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais aurait d’ailleurs pris une grande décision pour son avenir, alors que Joan Laporta préparerait une grosse opération pour le recruter.

Après un exercice en demi-teinte, en particulier avec un début de saison catastrophique, le FC Barcelone compterait se renforcer considérablement cet été afin de corriger le tir. Dans cette optique, le club catalan aurait déjà obtenu la signature d’Andreas Christensen, qui quittera Chelsea librement cet été. Mais Joan Laporta serait toujours à la recherche d’un défenseur cet été et aurait visiblement jeté son dévolu sur Kalidou Koulibaly. Le Sénégalais aurait d’ailleurs pris une grande décision pour son avenir.

Mercato - Barcelone : Koulibaly reçoit un message très clair ! https://t.co/sY2Do2eSal pic.twitter.com/KMesgCXcLm — le10sport (@le10sport) May 30, 2022

Koulibaly veut quitter Naples cet été, le Barça veut inclure un joueur dans la transaction pour le recruter