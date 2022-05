Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Après Mbappé, Ancelotti vise du lourd pour épauler Benzema !

Publié le 31 mai 2022 à 19h30 par Dan Marciano

Au poste d'avant-centre, Karim Benzema est seul au monde au Real Madrid. Mais la saison prochaine, l'international français pourrait avoir de la concurrence. Décevants depuis leur arrivée en Espagne, Mariano Diaz et Luka Jovic devraient changer d'air lors du prochain mercato estival et être remplacés par un joueur de classe mondiale.

Auteur de 44 buts cette saison, toutes compétitions confondues, Karim Benzema est au sommet de sa carrière. Champion d'Espagne et vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid, l'international français a survolé cet exercice. Bien aidé par Vinicius Jr, buteur au Stade de France samedi dernier en finale de C1 face à Liverpool, l'avant-centre s'avance comme le grand favori pour remporter le prochain Ballon d'or. Mais s'il souhaite poursuivre sur sa lancée la saison prochaine, le Real Madrid ne peut se permettre de se reposer, exclusivement, sur Karim Benzema, âgé de 34 ans. Après avoir essuyé un gros échec dans le dossier Kylian Mbappé, le club merengue devrait rester discret lors de la prochaine session de transferts, même si le poste d'avant-centre devrait connaître quelques modifications.

Jovic et Mariano Diaz sur le départ

On le sait déjà, Gareth Bale ne portera plus le maillot du Real Madrid. En fin de contrat, l'international gallois ne devrait pas voir son bail être renouvelé. La fin d'une histoire, qui aura duré neuf ans. En manque de temps de jeu et décevants ces dernières saisons, Mariano Diaz et Luka Jovic pourraient aussi changer d'air et trouver une porte de sortie selon les informations du journaliste espagnol Eduardo Inda. Les deux attaquants ne rentrent plus dans les plans de Carlo Ancelotti, et ce depuis quelques temps. « Le Real Madrid veut gagner de l'argent au cas où il ferait une signature » a précisé le directeur d' OK Diario sur le plateau d' El Chiringuito . Le Real Madrid souhaite les vendre, mais Mariano Diaz souhaiterait aller au bout de son contrat, soit jusqu'en 2023 selon l'émission espagnol. Les responsables du Real Madrid vont devoir parvenir à un accord dans ce dossier, surtout qu'il a de grands plans pour pallier ces départs.

⚠️"MARIANO va a CUMPLIR su CONTRATO con el R. MADRID"🗣️La información de @marcosbenito9 en #ChiringuitoMadrid pic.twitter.com/3zk80znw60 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) May 31, 2022

Richarlison, priorité d'Ancelotti