Équipe de France : Après sa prolongation au PSG, Mbappé retrouve Benzema !

Publié le 31 mai 2022 à 10h30 par Bernard Colas

Courtisé par le Real Madrid, Kylian Mbappé a finalement décidé de prolonger son contrat avec le PSG jusqu’en juin 2025, une décision qui a suscité l’incompréhension en Espagne. Karim Benzema espérait notamment l’arrivée de son compatriote et avait multiplié les appels du pied ces derniers mois. Les images de leurs retrouvailles à l'occasion du rassemblement de l'équipe de France étaient forcément très attendues…

Alors que son contrat arrivait à expiration avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé semblait promis au Real Madrid, mais l’international français en a décidé autrement. Malgré le forcing du club espagnol et les appels du pied répétés de certains joueurs de Carlo Ancelotti, Mbappé a finalement choisi de renouveler son bail jusqu’en juin 2025. Un retournement de situation que savoure encore le PSG, mais à Madrid, la déception est totale, et plusieurs membres de l'effectif ne cachent pas leur étonnement. C’est notamment le cas de Karim Benzema, qui a noué une complicité forte avec le Bondynois depuis son retour en équipe de France. « Je le dis souvent : J’aime jouer avec lui en sélection et j’aimerais jouer avec lui en club. Je pense qu’on marquerait le double de buts. Ou peut-être même le triple ! », déclarait l’attaquant des Merengue en avril dans un entretien accordé à L’Équipe . Forcément, les retrouvailles entre les deux joueurs étaient attendues à l’occasion du rassemblement de l’équipe de France, et la FFF a dévoilé ce moment dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux.

Mbappé et Benzema se retrouvent chez les Bleus

Deux jours après avoir remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid face à Liverpool (1-0), sa cinquième sous le maillot merengue, Karim Benzema retrouvait ses coéquipiers de l’équipe de France ce mardi en vue des quatre matches en Ligue des Nations prévus en juin. Dans des images publiées par la FFF, on voit ainsi Kylian Mbappé saluer Karim Benzema sourire aux lèvres, le félicitant après son sacre européen au Stade de France.

Karim @Benzema a retrouvé tous ses coéquipiers 🤗 Le groupe est au complet ! #FiersdetreBleus pic.twitter.com/sqnP0lNN6y — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) May 30, 2022