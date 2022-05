Foot - Équipe de France

Équipe de France : Kamara revient sur son choix !

Publié le 29 mai 2022 à 18h48 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 18h49

Malgré ses origines, Boubacar Kamara avoue ne pas avoir hésité lorsqu’il a dû faire un choix entre les sélections françaises et sénégalaises.

C’est une grande première pour Boubacar Kamara. Alors que l’équipe de France affrontera le Danemark, l’Autriche et la Croatie à deux reprises pour les phases de poules de le Ligue des Nations, le joueur de 22 ans a été appelé pour la première fois de sa carrière par Didier Deschamps. Si le milieu de terrain possède également des origines sénégalaises et s’est déjà affiché avec les couleurs des Lions de la Téranga , celui-ci n’a cependant pas hésité lorsqu’il fallait choisir quelle sélection il représenterait. « Je n’ai jamais hésité avec le Sénégal. Certes on m'a vu sur les réseaux sociaux avec un maillot du Sénégal, mais c’était pendant la CAN, parce que mon père est sénégalais et qu’une partie de moi est sénégalaise. J’étais très content qu’ils gagnent. D'autant que j'ai joué avec beaucoup de joueurs qui ont gagné cette CAN : Gueye, Dieng, Mendy, Sarr... J'étais très content pour eux et pour mon père » a confié Kamara en conférence de presse, selon des propos relayés par RMC Sport .