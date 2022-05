Foot - Équipe de France

Équipe de France : Pogba, Kanté... Deschamps rend hommage à Tchouaméni !

Publié le 29 mai 2022 à 15h05 par Pierrick Levallet

Brillant avec l’AS Monaco cette saison, Aurélien Tchouaméni est convoité par les plus grands clubs européens. Ses performances n’ont pas non plus échappé à Didier Deschamps, qui l’a convoqué pour les prochaines rencontres de l’Équipe de France. Le sélectionneur des Bleus n’a d’ailleurs pas manqué de dire tout le bien qu’il pense du joueur de 22 ans en conférence de presse.

Étincelant avec l’AS Monaco, Aurélien Tchouaméni a le profil et le potentiel pour devenir l’un des meilleurs milieux de terrain du monde. Les plus grands clubs européens le savent et n’hésitent pas à se livrer une grande bataille pour le recruter cet été. Mais pour le moment, Aurélien Tchouaméni a rejoint le groupe de Didier Deschamps pour les prochains matchs de l’Équipe de France. Le sélectionneur des Bleus n’a d’ailleurs pas manqué de rendre un grand hommage au joueur de 22 ans en conférence de presse : « C'est un joueur complet, rayonnant avec son club. Il l'a été avec nous aussi. [...] Certes, il n'a pas l'expérience que peuvent avoir Paul (Pogba) et NG (Kanté), mais potentiellement... oui oui. Je l'ai pris assez tôt, en plus, dans sa tête, il a la maturité qu'il faut. C'est bien. Ce n'est pas le seul. Il est jeune. Ça oblige les plus anciens à ne pas se reposer sur leurs lauriers. La concurrence est là et a toujours été là. Après, c'est à maintenir au fil des mois, des saisons. Il avait un potentiel important. Il a confirmé en apportant de la maturité et de l'aisance. C'est bien, les jeunes qui sont là poussent. D'autres qui ne sont pas là poussent aussi, je ne vais pas me plaindre de ça. »