Foot - Equipe de France

Equipe de France : Giroud interpelle Didier Deschamps !

Publié le 27 mai 2022 à 21h40 par La rédaction

Alors que Didier Deschamps n’a pas appelé Olivier Giroud pour le prochain rassemblement de l’équipe de France, le buteur du Milan AC ne baisse pas les bras, ayant encore la Coupe du Monde en ligne de mire.

L’absence d’Olivier Giroud en équipe de France continue de faire énormément parler. Alors que Didier Deschamps ne sélectionne plus le buteur du Milan AC, ce dernier garde encore espoir. Pour Europe 1 , Giroud a notamment confié : « Si j’ai envie de disputer la Coupe du Monde ? Oui, évidemment. Ce serait mentir de dire que je n'ai pas envie de disputer une troisième Coupe du monde, certainement ma dernière compétition. J'aurai 36 ans à ce moment-là. Et si je suis toujours compétitif avec mon club, oui, j'aurais l'espoir de continuer à aider l'équipe de France. Maintenant, on n'en est pas là. Il y a encore beaucoup de mois qui vont s'écouler jusque là. Je vais bien profiter de mes vacances et savourer ce titre avec mon club. Et puis on verra ce qu'il adviendra ».