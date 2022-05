Foot - Equipe de France

Equipe de France : Le bizutage de Boubacar Kamara !

Publié le 30 mai 2022 à 10h15 par Arthur Montagne

Petit nouveau de la dernière liste de Didier Deschamps, Boubacar Kamara n'a donc pas échappé au traditionnel bizutage des néo-Bleus. Devant le groupe tricolore, le désormais ex-Marseillais, a interprété une chanson du rappeur Alonzo. Une prestation qui a bien amusé ses coéquipiers présents lors du dîner à Clairefontaine.

Boubacar Kamara a vécu une fin de saison très mouvementée. Et pour cause, alors que son contrat à l'OM prenait fin, le jeune milieu de terrain a décidé de quitter son club formateur afin de rejoindre Aston Villa. Un choix qui n'a pas manqué d'être commenté compte tenu du fait que l'OM s'est qualifié pour la Ligue des champions alors que le club de Birmingham a terminé 14e de Premier League. Malgré tout, Boubacar Kamara semble sûr de lui, et sa fin de saison a également été marquée par un autre évènement.

La traditionnelle chanson du petit nouveau

En effet, le joueur formé à l'OM a été convoqué pour la première fois par Didier Deschamps. Alors qu'il hésitait jusque-là entre la sélection sénégalaise et française, Boubacar Kamara va finalement évoluer en Bleus et devrait connaître sa première sélection dans les prochains jours puisque les tricolores vont disputer quatre rencontres comptant pour la Ligue des Nations. L'occasion pour Didier Deschamps de faire tourner et donc d'offrir à Boubacar Kamara ses premières minutes en Bleus. Et comme le veut la tradition, le futur joueur d'Aston Villa s'est prêté au bizutage des petits nouveaux convoqués en équipe de France. Et Kamara a choisi d’interpréter la chanson « Finis les » du rappeur marseillais Alonzo.