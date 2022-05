Foot - Equipe de France

Equipe de France : Olivier Giroud y croit toujours pour la Coupe du Monde !

Publié le 29 mai 2022 à 23h05 par La rédaction mis à jour le 29 mai 2022 à 23h13

Non convoqué par Didier Deschamps pour le prochain rassemblement des Bleus, Olivier Giroud croit toujours qu’il peut disputer la prochaine Coupe du Monde au Qatar.

Après avoir été l’attaquant titulaire de l’équipe de France de 2015 à 2021, Olivier Giroud a perdu sa place au moment où Karim Benzema a fait son grand retour. Pire, le joueur du Milan AC ne figure même plus dans les listes de Didier Deschamps. A quelques mois de la Coupe du Monde, le deuxième meilleur buteur de l’histoire des Bleus s’est confié sur ses chances de Mondial. « Quand il y a des possibilités et que tu es compétitif avec ton club, si tu as la possibilité d'en jouer une autre, je serai menteur de dire que je n'ai pas envie d'y être. On verra ce qui se passera à ce moment-là. Il y a encore du temps jusqu'à la Coupe du monde. Il y a de l'eau qui va couler sous les ponts comme on dit, donc 4-5 mois et on verra d’ici-là », a indiqué Olivier Giroud dans des propos relayés par Foot Mercato .