Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La DNCG donne sa réponse à Longoria et McCourt !

Publié le 31 mai 2022 à 19h00 par Pierrick Levallet

Depuis un an maintenant, l’OM voit son recrutement être surveillé et sa masse salariale encadrée par la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Toutefois, le club phocéen serait en train d’essayer de se libérer de ce poids à l’approche du mercato estival. Mais le deuxième de Ligue 1 devra fournir de nouvelles preuves pour y parvenir.

Alors que le mercato estival approche, l’OM doit faire face à quelques menaces qui pourraient bien nuire au recrutement de Pablo Longoria. En effet, le club phocéen cher à Frank McCourt est sous le coup d’une interdiction de recrutement pendant un an dans le cadre de l’affaire Pape Gueye. Mais finalement, ce cas sera jugé en octobre prochain. Toutefois, l’OM devrait faire face à un autre problème. Depuis un an, la formation olympienne voit ses finances être surveillées par la DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion). Et la direction de l’OM devra se montrer convaincante pour se libérer de ce poids.

Mercato - OM : Gueye, FIFA... Longoria est fixé pour le recrutement estival ! https://t.co/eoaUYh89NG pic.twitter.com/fwrMOnULss — le10sport (@le10sport) May 30, 2022

L’OM va devoir fournir des éléments complémentaires à la DNCG pour débloquer son mercato