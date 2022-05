Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Tout est relancé pour Pablo Sarabia !

Publié le 31 mai 2022 à 15h10 par La rédaction

Prêté par le Paris Saint-Germain au Sporting CP cette saison, l'attaquant espagnol Pablo Sarabia, qui reviendra dans le club de la capitale lors de la reprise en juillet, ne sait toujours pas s'il aura sa chance et s'il bénéficiera de temps de jeu au sein de l'équipe parisienne.

Peu utilisé par Mauricio Pochettino et barré par une concurrence XXL dans le secteur offensif (Neymar, Angel Di Maria, Lionel Messi pour ne citer qu'eux), Pablo Sarabia a été prêté cette saison par le Paris Saint-Germain au Sporting CP. Une pige à Lisbonne qui a fait du bien à l'ailier droit, puisqu'il a marqué 21 buts en 45 matchs toutes compétitions confondues. A l'aube de retrouver l'effectif du PSG le mois prochain lors de la reprise, l'international espagnol s'est livré sur son avenir.

Mercato - PSG : Vers un retour en force de Pablo Sarabia au PSG ? https://t.co/YW8jMPGZGT pic.twitter.com/tUN05OGxHK — le10sport (@le10sport) May 24, 2022

Sarabia évasif sur son futur