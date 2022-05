Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Clauss sort du silence sur son avenir et sur l'intérêt de Longoria !

Publié le 31 mai 2022 à 18h45 par Dan Marciano

Courtisé par de nombreuses équipes européennes comme l'OM, l'OGC Nice, Chelsea ou encore l'Atlético, Jonathan Clauss a fait un long point sur son avenir. Le joueur du RC Lens, convoqué par Didier Deschamps en équipe de France, essaye de ne pas se préoccuper de ce qu'il se passe en coulisses, même si son agent a entamé des discussions avec plusieurs clubs.

Convoqué, une nouvelle fois, en équipe de France, Jonathan Clauss confirme sa bonne forme du moment. Une bonne forme, qui pourrait lui permettre d'évoluer sous les couleurs d'un grand club européen dans un avenir proche. En France, l'OM ou encore l'OGC Nice seraient intéressés, mais le club le plus déterminé semble être l'Atlético. Selon la presse espagnole, la formation madrilène serait prêt à transmettre une offre à 6M€ au RC Lens. Ce mardi, Clauss a fait un long point sur le prochain mercato estival et son avenir.

« Il y a Chelsea, j’ai lu Marseille, Nice, des grands noms du foot, c’est flatteur »