Foot - Mercato - RC Lens

Mercato - RC Lens : L'OM n'est plus le favori pour le transfert de Clauss !

Publié le 31 mai 2022 à 10h10 par La rédaction

Annoncé dans le viseur de l'Olympique de Marseille pour le prochain mercato, le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss pourrait bien ne pas rejoindre la cité phocéenne cet été. Plusieurs clubs espagnols sont également intéressés par les services du joueur de 29 ans, qui aimerait découvrir la Liga.

L'Olympique de Marseille va très probablement vouloir se montrer actif sur le marché des transferts cet été, puisque le club phocéen retrouvera la prestigieuse Ligue des Champions la saison prochaine. En coulisses, les tractations ont déjà commencé : les dirigeants marseillais sont allés aux renseignements pour le latéral droit du RC Lens Jonathan Clauss, auteur d'une très belle saison en Ligue 1. Si le joueur n'est pas contre l'idée de quitter le Nord de la France à l'intersaison, il n'est pas garanti que ce soit pour rejoindre la Provence, puisque l'OM n'est pas seul sur le dossier.

Mercato - OM : Simeone, Tuchel... Ces révélations sur l'avenir de Clauss ! https://t.co/rL97UafWX7 pic.twitter.com/7oz8Pq2AWH — le10sport (@le10sport) May 29, 2022

Des clubs espagnols sur Clauss