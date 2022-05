Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Luis Campos va déjà boucler un transfert à 9M€ !

Publié le 31 mai 2022 à 8h15 par Arthur Montagne mis à jour le 31 mai 2022 à 8h16

Barré par la concurrence dans les buts du PSG, Alphonse Areola a de nouveau été prêté l'été dernier, à Londres comme il le souhaitait. En effet, l'international français évolue à West Ham où il pourrait d'ailleurs rester plus longtemps puisque les Hammers auraient bien décidé de lever son option d'achat estimée à 9M€.

Après une saison prometteuse à Fulham, Alphonse Areola n'a pas caché son envie de rester à Londres malgré la relégation de son club. Un départ auquel le PSG ne s'opposait pas puisque dans le même temps, Gianluigi Donnarumma a débarqué libre à l'issue de son contrat avec l'AC Milan. Par conséquent, l'horizon d'Alphonse Areola était totalement bouché au sein de son club formateur et il a trouvé une porte de sortie à West Ham. Prêté aux Hammers , l'international français était la doublure de Lukasz Fabianski et s'est contenté des matches de Coupes, et de Ligue Europa. Mais cela ne devrait refroidir le club londonien.

West Ham veut lever l'option d'achat d'Areola