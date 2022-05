Foot - Mercato

Saliba, Tchouaméni, Nuno Mendes... Toutes les infos mercato du 31 mai

Publié le 31 mai 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes en juin, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Mercato - PSG : Luis Campos va déjà boucler un transfert à 9M€

Prêté à West Ham, Alphonse Areola pourrait bien être transféré définitivement à Londres dans les prochains jours. Selon les informations de L'EQUIPE , les Hammers songeraient en effet à lever l'option d'achat du portier français estimé à 9M€. A West Ham, Alphonse Areola pourrait retrouver une place de titulaire alors que son horizon est bouché au PSG. Une donnée importante à quelques mois de la Coupe du monde.



Mercato - Officiel : Le PSG boucle son premier transfert de l'été

C'était attendu et c'est désormais officiel, le PSG a annoncé avoir levé l'option d'achat de Nuno Mendes. « Le Paris Saint-Germain enregistre le transfert définitif de Nuno Mendes. Le latéral gauche portugais est désormais lié au club parisien jusqu’au 30 juin 2026 », précise le communiqué officiel du club parisien. Pour s'offrir le latéral gauche portugais, le PSG aura déboursé au total 45M€, dont 38M€ pour l'option d'achat.



Mercato - OM : William Saliba s'éloigne de Marseille...

Alors que l'OM aimerait conserver William Saliba, prêté par Arsenal sans option d'achat, ce dossier se complique sérieusement. Et pour cause, d'après L'EQUIPE , plusieurs clubs sont également intéressés par le défenseur formé à l'ASSE à l'image de l'Atlético de Madrid, Leicester, Naples et Newcastle. Mais surtout, Arsenal souhaiterait prolonger le contrat de William Saliba qui s'éloigne donc de l'OM.



Mercato - PSG : Le transfert de Tchouaméni va être bouclé pour 100M€

Cette fois-ci, le dénouement est proche dans le feuilleton Tchouaméni. Plusieurs médias, dont RMC Sport et Foot Mercato , assurent en effet que le milieu de terrain de l'AS Monaco va s'engager avec le Real Madrid qui devrait débourser près de 100M€, bonus compris, pour s'attacher les services de l'international français que le PSG aura tenté de recruter jusqu'au bout.



Mercato - PSG : Frenkie de Jong lâche ses vérités sur les rumeurs de transfert !

Cela fait maintenant plusieurs jours qu'il est question d'un départ de Frenkie De Jong au FC Barcelone. En effet, étant toujours en difficulté financièrement, le club catalan réfléchirait à l'idée de se séparer du Néerlandais. De quoi alors intéresser les plus grands clubs européens comme le PSG, Manchester United ou encore le Bayern Munich. Toutefois, pour De Jong, un départ ne semble actuellement pas être d'actualité. Dans un entretien accordé à AD , le protégé de Xavi a répondu à ces rumeurs, avouant notamment : « Le club ne m'a rien dit. Ils ne m'ont rien proposé, donc je suppose qu'il ne se passe rien. Je n'ai jamais regretté d'avoir choisi Barcelone, certainement pas. Barcelone est le club de mes rêves, et ce depuis que je suis enfant »



Mercato - PSG : Tout est relancé pour Pablo Sarabia !

Cet été, le PSG va voir Pablo Sarabia revenir de son prêt concluant au Sporting Portugal. Toutefois, la question est de savoir si l'Espagnol aura une place dans l'effectif parisien pour la saison prochaine. Cela dépendra forcément du prochain entraîneur parisien. Et pour le moment, Sarabia ne sait pas encore vraiment de quoi son avenir sera fait. En conférence de presse, le joueur du PSG a assuré : « Je veux jouer et me sentir important. Nous verrons si ce sera au PSG ou dans une autre équipe ».



Mercato - OM : La mise au point d’Axel Witsel sur l’intérêt de l’OM !

Oui, c’est correct. Les deux parties sont en contacts et les discussions sont ouvertes. Rien de concret à annoncer mais l’intérêt de l’#OM pour Axel #Witsel est bien réel. Bien joué @FCMarseille ✅ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 31, 2022