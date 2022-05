Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : La mise au point d’Axel Witsel sur l’intérêt de l’OM !

Publié le 31 mai 2022 à 17h30 par Thibault Morlain mis à jour le 31 mai 2022 à 17h46

Avec le départ de Boubacar Kamara, l’OM va notamment devoir se renforcer au milieu de terrain. Telle sera donc la mission de Pablo Longoria pour ce mercato estival. Et pour cela, le président olympien pourrait se tourner du côté de l’Allemagne. Selon les derniers échos, l’OM serait intéressé par Axel Witsel. Une rumeur qui n’a d’ailleurs pas manqué de faire réagir le joueur du Borussia Dortmund.

Pablo Longoria aura tout tenté pour retenir Boubacar Kamara, lui proposant même un énorme contrat. Des efforts vains puisque le joueur formé à l’OM n’a pas voulu prolonger son contrat, préférant partir libre. Le voilà désormais à Aston Villa. Un énorme coup dur pour les Phocéens, autant sur le plan financier que sur le plan sportif. Il faudra donc remédier à cela durant le mercato estival. Un milieu de terrain est donc attendu à l’OM afin de renforcer l’effectif de Jorge Sampaoli. Qui viendra alors au Vélodrome ? Plusieurs noms circulent déjà et dernièrement, il a été question d’un intérêt pour Axel Witsel. A 33 ans, l’international belge arrive au terme de son contrat avec le Borussia Dortmund. Witsel pourrait donc arriver pour 0€. Et selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri, les discussions seraient bel et bien actuellement en cours entre l’OM et le joueur des Diables Rouges.

Oui, c’est correct. Les deux parties sont en contacts et les discussions sont ouvertes. Rien de concret à annoncer mais l’intérêt de l’#OM pour Axel #Witsel est bien réel. Bien joué @FCMarseille ✅ — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) May 31, 2022

« J’ai envie de rester au top niveau »