Mercato - PSG : Le constat de Depay sur le départ de Messi du FC Barcelone !

Foot - Mercato - PSG

Alors qu’il s’attendait à évoluer aux côtés de Lionel Messi au FC Barcelone, Memphis Depay a témoigné du départ de la légende blaugrana pour le PSG au grand dam de certaines stars du Barça. De son côté, Depay a affirmé que cette décision avait fait mal au club culé.

Ancien attaquant de l’OL, Memphis Depay a fait le chemin inverse avec Lionel Messi. En effet, l’ancien capitaine du FC Barcelone, le septuple Ballon d’or a rejoint la Ligue 1 et le PSG en août dernier lorsque l’ex-attaquant de l’OL quittait l’élite du football français pour arborer la tunique du Barça . Et alors que la première saison de Lionel Messi a été particulièrement mitigée pour diverses raisons sportives et extrasportives, son départ du FC Barcelone fait toujours autant parler en Catalogne. Le dernier exemple en date n’est autre que Memphis Depay.

Memphis: “I ended the season at Barça as the topscorer of the club despite all my injuries. Of course I hoped for more, I didn’t expect Messi to leave too. It affected the club a lot. [@NOS] pic.twitter.com/HR55LTMJXD