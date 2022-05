Mercato - Barcelone : L'énorme sortie de Memphis Depay sur son avenir !

Foot - Mercato - Barcelone

Alors qu’il a du mal à s’imposer dans le groupe de Xavi suite au recrutement hivernal, Memphis Depay pourrait bien faire ses valises dès cet été, seulement un an après son arrivée. Toutefois, l’attaquant de 28 ans est encore déterminé à se faire une place dans le groupe blaugrana, alors qu’il ne lui reste plus qu’un an de contrat.

Arrivé libre l’été dernier, Memphis Depay n’a pas connu une saison aussi bonne qu’espérée. L’attaquant néerlandais, désiré par Ronald Koeman, n’a pas vraiment réussi à s’imposer dans le onze de Xavi. Alors que son contrat expire en juin 2023, le joueur de 28 ans pourrait bien faire ses valises dès cet été, puisque le FC Barcelone pourrait se décider à le vendre. Mais pour le moment, Memphis Depay est encore décidé à se faire une place dans le groupe blaugrana.

« Ma première saison ne s'est pas déroulée comme je l'avais imaginée, nous devons continuer à travailler et à nous améliorer pour atteindre nos objectifs l'année prochaine. Visca Barça » a confié Memphis Depay sur son compte Twitter ce mardi. L’attaquant du FC Barcelone semble déterminé à s’imposer au sein du groupe de Xavi la saison prochaine. Reste maintenant à voir si Joan Laporta ne décidera pas de s’en séparer cet été.

My first season hasn’t turned out how I imagined it, we have to keep working and keep improving to reach our goals next year. Visca Barça 💙❤️ 👉🏽🙎🏽‍♂️👈🏽