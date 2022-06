Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Khazri, Nordin... Un club de Ligue 1 veut se servir chez les Verts !

Publié le 1 juin 2022 à 9h00 par Dan Marciano

Le vestiaire de l'ASSE devrait être renouvelé durant l'intersaison puisque la moitié de l'effectif arrive en fin de contrat. C'est notamment le cas d'Arnaud Nordin, et de Wahbi Khazri. Le premier a déjà un accord avec Montpellier, tandis que le second réfléchit encore à son avenir. Annoncé au LOSC, le Tunisien aurait aussi des admirateurs au sein du club héraultais.

La descente en Ligue 2 sera un bon moyen pour les dirigeants de l'ASSE de renouveler l'effectif stéphanois. Au sein du club, de nombreux joueurs arrivent en fin de parcours dans le Forez. Ce lundi, L'Equipe a évoqué les départs prochains de Paul Bernardoni, Falaye Sacko, Sada Thioub, Enzo Crivelli, Eliaquim Mangala, Bakary Sako, Romain Hamouma, Billa Benkhedim, Ryad Boudebouz, Assane Dioussé, Arnaud Nordin, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco et Wahbi Khazri. Certains se sont déjà entendus avec une autre équipe. C'est le cas d'Arnaud Nordin. Formé à l'ASSE, l'attaquant avait trouvé un accord avec Montpellier, quelques semaines avant la fin de la saison. Il aurait déjà signé son contrat et devrait, ainsi, poursuivre sa carrière dans l'élite. « Il est venu m’en parler une fois qu’il a vu que nous avions constaté qu’il avait signé. Et comme c’est un super gamin, bah voilà il est venu, et il m’a dit » avait confirmé Pascal Dupraz en conférence de presse. Mais le club héraultais n'a pas l'intention de s'arrêter là et compte encore piocher dans le groupe de l'ASSE.

Après Nordin, Montpellier prêt à se lancer sur les traces de Khazri ?