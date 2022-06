Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Milik, Lacazette… Qui doit être le buteur de l’OM la saison prochaine ?

Publié le 1 juin 2022 à 8h00 par Thibault Morlain

Cet été, les choses risquent énormément de bouger à l’OM. Au sein de l’effectif de Jorge Sampaoli, il va falloir s’attendre à plusieurs changements, que ce soit avec des arrivées ou bien des départs. Et le poste de numéro 9 est notamment au coeur des incertitudes pour le prochain exercice. Qui doit alors être le buteur de l’OM ?

Avec sa qualification directe en Ligue des Champions, l’OM va considérablement se renforcer afin de bien figurer sur la scène européenne. Mais alors que les finances du club phocéen sont actuellement loin d’être les meilleures, Pablo Longoria va également devoir faire rentrer de l’argent dans les caisses et pour cela des joueurs seront vendus. Qui sera alors cédé par l’OM ? Selon les dernières indiscrétions, la porte pourrait notamment s’ouvrir pour Bamba Dieng. Le Sénégalais est aujourd’hui l’une des meilleures valeurs marchandes des Phocéens et intéresserait notamment en Angleterre. L’OM serait ainsi intéressé à l’idée de récupérer un joli chèque, au minimum 15M€. De nombreuses rumeurs ont également concerné Arkadiusz Milik. Alors que le Polonais n’entretient pas la meilleure des relations avec Jorge Sampaoli, c’est donc loin du Vélodrome qu’il pourrait aller retrouver le sourire. Mais dernièrement, concernant Milik, Pablo Longoria avait été clair, lâchant : « Milik va-t-il continuer à l’OM ? Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine. C’est important. Entre personnes intelligentes, l’équilibre est possible ».

