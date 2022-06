Foot - Mercato

Lacazette, Pogba, Galtier... Toutes les infos mercato du 1er juin

Publié le 1 juin 2022 à 18h00 par Arthur Montagne

Alors que le mercato estival ouvrira ses portes en juin, les clubs se mettent plus que jamais au travail pour leur recrutement. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations mercato.

Mercato - PSG : La succession de Pochettino s'accélère !

Toujours dans l'attente de son nouvel organigramme, le PSG travaille toutefois en coulisse à l'image de Luis Campos, futur successeur de Leonardo. Et le dirigeant portugais cherche notamment un nouvel entraîneur pour remplacer Mauricio Pochettino. Dans cette optique, Foot Mercato et Nice-Matin assurent que Christophe Galtier est sur la short-list du PSG. Luis Campos aurait même rencontré le technicien français avec lequel il avait collaboré au LOSC.



Mercato - Officiel : Gareth Bale annonce son départ du Real Madrid !

En fin de contrat avec le Real Madrid, Gareth Bale a officialisé son départ. « J'écris ce message pour remercier tous mes coéquipiers, passés et présents, les managers, le staff et les fans qui m’ont soutenu. Je suis arrivé il y a neuf ans comme un jeune homme qui voulait réaliser mon rêve de jouer pour le Real Madrid (...) Ce fut un honneur. Merci. Hala Madrid », a écrit le Gallois qui quitte donc le Real Madrid neuf après son arrivée.



EXCLU - Mercato : Rennes vient de dégainer pour Denayer, mais…

Comme la saison dernière, le Stade Rennais pourrait animer le mercato et cherchera à se renforcer dans le secteur défensif. Ainsi, selon nos informations, le club breton s'active pour attirer Jason Denayer dont le contrat à l'OL arrive à échéance. Florian Maurice, directeur sportif de Rennes, connaît très bien le défenseur belge et a donc transmis une offre. Mais pour le moment, Jason Denayer privilégie un départ à l'étranger.



EXCLU @le10sport : Rennes vient de dégainer une proposition de contrat pour Jason DenayerComme révélé par Foot Mercato hier, il y a bien un intérêt de Rennes pour le défenseur belge. Selon nos infos, une offre vient tout juste d'être transmise. Mais...https://t.co/OxguzTYRB7 — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) June 1, 2022

Mercato - ASSE : Les Verts ont identifié le successeur de Dupraz !

Alors que le départ de Pascal Dupraz est acté chez les Verts, Loïc Perrin s'active pour sa succession. Dans cette optique, la priorité se nomme Laurent Battles, libre de tout contrat depuis son départ de Troyes. Selon les informations de L'EQUIPE , une rencontre a même eu lieu entre les deux parties. « Les discussions se sont révélées constructives. Les choses avancent favorablement », révèle même un proche du dossier contacté par Le Parisien . Le prochain entraîneur de l'ASSE pourrait donc être Battles.



Mercato - Officiel : Première étape décisive pour l'avenir de Paul Pogba !

Comme attendu, Paul Pogba va quitter Manchester United. Les Red Devils l'ont officialisé par le biais d'un communiqué : « Le club peut annoncer que Paul Pogba quittera Manchester United à la fin du mois de juin, à l'expiration de son contrat. Tout le monde au club tient à féliciter Paul pour sa carrière réussie et à le remercier pour sa contribution à Manchester United. Nous lui souhaitons le meilleur pour les prochaines étapes d'un parcours remarquable . »



EXCLU - Mercato : Rennes tente tout pour… Lacazette !

Bien décidé à se renforcer cet été afin de lutter pour une place sur le podium la saison prochaine, le Stade Rennais souhaite notamment dénicher un avant-centre d'envergure. Selon nos informations, la priorité de Florian Maurice se nomme ainsi Alexandre Lacazette dont le contrat à Arsenal arrive à échéance. Un dossier qui s'annonce malgré tout compliqué compte tenu de la concurrence, mais également des exigences salariales de l'ancien joueur de l'OL.



Mercato - PSG : Moussa Diaby lance un appel du pied au Qatar !

Parti très tôt du PSG sans avoir eu la possibilité d'y exploser, Moussa Diaby n'oublie pas pour autant son club formateur. Alors que l'international français brille actuellement avec le Bayer Leverkusen, la porte à un retour au PSG est bien ouverte. En conférence de presse ce mercredi, Diaby a lâché : « Paris c'est mon club formateur, le club qui m'a tout appris. Je n'exclus pas à un retour. Si le PSG est amené à me contacter, j'y réfléchirais comme pour tout autre club ».



Mercato - PSG : Camavinga attend déjà Tchouaméni au Real Madrid !