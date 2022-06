Foot - Mercato

EXCLU - Mercato : Rennes tente tout pour… Lacazette !

Publié le 1 juin 2022 à 15h00 par Alexis Bernard

Le Stade Rennais s’active sur tous les fronts à l’aube du mercato estival. Et comme à son habitude, Florian Maurice n’hésite pas à renouer avec ses connexions lyonnaises pour préparer l’avenir des Bretons. En attaque, sa priorité porte le nom d’Alexandre Lacazette, ancien de l’OL aujourd’hui à Arsenal.

Qualifié en Europa League, Rennes entreprend de renforcer son effectif cet été. Bruno Genesio et Florian Maurice ont déjà identifié les secteurs où ils souhaitent de nouvelles têtes. Après une belle saison en Ligue 1 comme sur la scène européenne, Rennes ne veut pas de saison à revers qui briserait la bonne dynamique enclenchée. Il est donc question de compenser les départs et d’apporter un ou deux talents supplémentaires. En défense, par exemple, Rennes devrait perdre Nayef Aguerd, en partance vers la Premier League. Pour lui succéder, les Bretons viennent de transmettre une offre au Lyonnais Jason Denayer, bientôt libre de tout contrat. Mais comme révélé ce mercredi par le10sport.com , le dossier n’est pas gagné, Denayer accordant sa préférence à l’étranger.

Rennes est bien à fond sur Lacazette

D’autres départs sont à prévoir. Celui de Benjamin Bourigeaud, courtisé en Italie par la Roma, Naples et la Lazio Rome. Rennes tente de le retenir avec une nouvelle proposition pour prolonger, mais là encore, la tendance est à un départ. Même chose pour Hamari Traoré, qui dispose d’un bon de sortie officieux. Pour le reste, sauf grosse offre, Bruno Genesio garde ses talents. Il s’agira donc d’apporter un plus, notamment dans le secteur offensif. Dans ce registre, la priorité du club porte un nom : Alexandre Lacazette. Révélée par l’excellent Mohamed Toubache-Ter sur Twitter, la piste est effectivement d’actualité chez les Rouge et Noir.

On attend de voir où terminera le Stade Rennais mais son board pense à un très très bon attaquant… en cas de qualification européenne !!! #SRFC — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) May 20, 2022

La piste Lacazette est même tout en haut de la pile de Florian Maurice, qui connaît bien le joueur et qui rêve de pouvoir le faire venir en Bretagne. Un dossier complexe, l’international français ayant un beau statut depuis son départ vers la Premier League et Arsenal. Libre de tout contrat, Lacazette est une proie très courtisée du mercato estival. Si Rennes est plus que motivé à l’idée de lui confier les clés de l’attaque bretonne, il va falloir rivaliser avec bien d’autres écuries européennes. Pas une mince affaire.