Mercato - OM : Le FC Nantes affiche une position claire pour Milik !

Publié le 1 juin 2022 à 11h15 par Dan Marciano

Afin de préparer au mieux la saison prochaine, le FC Nantes aurait pour objectif de recruter un joueur d'envergure lors du prochain mercato estival. Selon certains médias français, Waldemar Kita aurait activé la piste menant à Arkadiusz Milik, lié contractuellement à l'OM. Mais les dirigeants canaris seraient pleinement conscients de la complexité de ce dossier.

« Milik va-t-il continuer à l’OM ? Il a un contrat avec nous. On a eu beaucoup de discussions durant la saison. On veut donner de la continuité à nos joueurs la saison prochaine ». Questionné sur l'avenir d'Arkadiusz Milik, Pablo Longoria a assuré que son joueur allait poursuivre sa carrière à l'OM, malgré quelques différends avec Jorge Sampaoli. Mais selon RMC Sport , un club de Ligue 1 tenterait de recruter l'international polonais. Il s'agit du FC Nantes, qualifié pour la prochaine Ligue Europa. Mais le salaire important de Milik (3,5M€ par an) et son prix (11M€) pourraient être des obstacles insurmontables pour Waldemar Kita, à l'origine de joli coup.

« En interne, on n’y croit pas beaucoup »