Mercato - Barcelone : Un départ se confirme sérieusement !

Publié le 1 juin 2022 à 10h45 par La rédaction

Arrivé au FC Barcelone en 2019 en provenance de Valence, Neto pourrait bien quitter la Catalogne pendant le marché des transferts cet été. Le portier brésilien, sous contrat jusqu’en juin 2023, voudrait quitter les blaugrana afin de bénéficier d’un temps de jeu plus important dans un autre club.

Dans l’histoire du FC Barcelone, Neto ne restera clairement pas comme l’un des joueurs les plus marquants du club. Depuis son arrivée au Camp Nou en 2019, le gardien de but a passé la grande majorité de son temps sur le banc de touche, cantonné à un rôle de doublure de Marc-André ter Stegen, le titulaire indiscutable du poste. Avec seulement quatre petits matchs joués cette saison (pour cinq buts concédés), l’avenir de l’international brésilien (une sélection) pourrait ne pas s’écrire du côté du Barça, où il ne lui reste qu'une année de contrat.

Départ en vue pour Neto ?