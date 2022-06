Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un joueur de Pochettino va recaler Tuchel !

Publié le 1 juin 2022 à 8h45 par La rédaction

Lundi dernier, Chelsea officialisait son rachat par Todd Boehly. C’est donc avec de nouveaux fonds que l’équipe londonienne va désormais entamer son mercato. Après le départ d’Antonio Rudiger vers le Real Madrid, d'Andreas Christensen en fin de contrat et de Marcos Alonso qui semble vouloir quitter le club, la défense reste une priorité à les Blues. Pour ce faire, les dirigeants cibleraient un défenseur central du PSG…

Le mercato peut démarrer à Chelsea ! Les dirigeants n’attendaient plus qu’une chose, le rachat du club qui devait se dérouler dans la semaine, et c’est chose faite puisque, lundi, Todd Boehly a racheté le club des Blues . Les Londoniens comptent bien passer à l’action et auraient déjà ciblé quelques joueurs afin de se renforcer en vue de la saison prochaine. En effet, Chelsea prioriserait un recrutement défensif puisqu’ils sont en passe de perdre trois défenseurs. Ainsi, après le départ d'Antonio Rudiger, libre, pour le Real Madrid, Andreas Christensen semble également sur le départ vers le FC Barcelone, enfin, Marcos Alonso ne souhaiterait pas non plus s’éterniser en Angleterre. Deux noms d'internationaux français ont ainsi été cochés pour ce poste, récemment, on parlait d’un intérêt de Chelsea pour Jules Koundé, mais apparemment, les Anglais verrait en Presnel Kimpembe, une option tout aussi viable comme l'a révélé Sky Sports .

Midnight in Paris 💫🏆🔁 #LAFORCEGracias por todo mi amigo 🫶🏽 pic.twitter.com/zD7fVT1rJI — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) May 22, 2022

Le joueur préfèrerait jouer pour le PSG