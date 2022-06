Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : La succession de Pochettino s'accélère !

Publié le 1 juin 2022 à 8h30 par Arthur Montagne

Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec le PSG, Mauricio Pochettino a plusieurs fois affiché son souhait de rester à Paris la saison prochaine. Cependant, la tendance serait toujours à un départ. Mais encore faut-il trouver son successeur. C'est en ce sens que s'active Luis Campos, qui devrait prendre la succession de Leonardo. Et le futur dirigeant du PSG discuterait notamment avec un certain Christophe Galtier.

Nasser Al-Khelaïfi l'a annoncé récemment, de gros changements sont au programme au sein de l'organigramme du PSG. Le premier d'entre eux concernera Leonardo. L'actuel directeur sportif va quitter son poste et pour le remplacer, Luis Campos est l'immense favori. Bien que son rôle précis reste à définir, le dirigeant portugais, architecte des projets à l'AS Monaco et au LOSC, travaille déjà en coulisse pour le nouveau projet du PSG qui passe par la restructuration de l'effectif, ainsi que le choix d'un nouvel entraîneur. Et pour cause, Mauricio Pochettino est sur la sellette. Sous contrat jusqu'en juin 2023, le technicien argentin affiche ces derniers jours sa volonté d'honorer son bail, mais la tendance n'est pas à un maintien. « Pour le moment, nous espérons rester ici, avec une année de plus sur notre contrat, mais nous savons tous que dans le football les choses changent très vite », confiait-il à MARCA . Mais Luis Campos semble avoir déjà avancé ses pions en coulisse.

Mercato - PSG : Campos va avoir le champ libre pour Galtier ! https://t.co/ENsxAtvbZL pic.twitter.com/sAF2EQBDbN — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) May 25, 2022

Luis Campos s'active pour Galtier