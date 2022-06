Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a eu chaud pour le transfert de Tchouaméni !

Publié le 1 juin 2022 à 8h15 par Thomas Bourseau mis à jour le 1 juin 2022 à 8h17

Alors que le Real Madrid semble avoir pris le meilleur sur le PSG pour le transfert d’Aurélien Tchouaméni ces derniers jours, Liverpool aurait pu griller la priorité au club merengue en vue des préférences initiales du milieu de terrain de l’AS Monaco. Néanmoins, l’inactivité des Reds aurait poussé Tchouaméni à revoir sa position.

Depuis ses premiers pas en Équipe de France courant 2021, la valeur marchande d’Aurélien Tchouaméni a grimpé, au même titre que sa cote sur le marché. Et alors que son contrat à l’AS Monaco court jusqu’en juin 2024, le milieu de terrain de 22 ans ne devrait pas honorer son engagement contractuel jusqu’à son terme. La faute au PSG ? Pas vraiment. Comme Foot Mercato et RMC Sport l ’ont affirmé ces derniers temps, le dossier initialement ouvert par Leonardo semble avoir été repris par son successeur pressenti, à savoir Luis Campos. Pour autant, la présence de l’ancien recruteur de l’ASM ne devrait pas permettre au PSG de rafler la mise dans cette opération, Aurélien Tchouaméni semblant se diriger vers le Real Madrid avec qui un accord autour d’un transfert de 100M€, bonus compris, se confirmerait d’après FM.

🚨Info : Le Real Madrid et l'AS Monaco sont en passe de trouver un accord autour de la somme exceptionnelle de 100M€ bonus compris pour Aurélien Tchouameni 🇫🇷.• Derniers détails à régler dans les prochains jours ⏳️.https://t.co/xcMJGhgNVc — Santi Aouna (@Santi_J_FM) May 31, 2022

Klopp a manqué le coche pour Tchouaméni !