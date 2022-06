Mercato - PSG : Lionel Messi est toujours regretté à Barcelone…

Foot - Mercato - PSG

Bien que cela fasse près d’un an que Lionel Messi a quitté le FC Barcelone pour le PSG, Memphis Depay ne s’est toujours pas remis du départ du septuple Ballon d’or et ancien capitaine du Barça avec qui il révélait avant son arrivée vouloir évoluer.

Après 21 longues et pour la majorité du temps heureuses années passées à Barcelone, Lionel Messi a été contraint de plier bagage à la dernière intersaison. En effet, son contrat ayant expiré le 30 juin 2021 et les finances du FC Barcelone étant peu flatteuses à l’époque, le président Joan Laporta n’a eu d’autre choix que de laisser filer libre de tout contrat Lionel Messi. Il n’aura pas fallu longtemps pour voir le numéro 30 du PSG trouver un nouveau club puisque seulement quelques jours après l’annonce officielle de son départ du FC Barcelone, le PSG officialisait sa venue pour deux saisons et une troisième en option. Et du côté du FC Barcelone, on regrette le départ de Lionel Messi.

Memphis: “I ended the season at Barça as the topscorer of the club despite all my injuries. Of course I hoped for more, I didn’t expect Messi to leave too. It affected the club a lot. [@NOS] pic.twitter.com/HR55LTMJXD