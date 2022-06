Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'Espagne ne digère toujours pas le choix de Mbappé !

Publié le 1 juin 2022 à 2h00 par Arthur Montagne

Quelques jours après l'annonce de Kylian Mbappé de prolonger son contrat au PSG, la tension n'est pas retombée en Espagne puisque Javier Tebas continue d'attaquer le club de la capitale. Le président de LaLiga a effectivement fustigé le PSG et ne semble pas particulièrement inquiet du communiqué de la LFP.

Le PSG s'est encore mis à dos le football espagnol. Déjà très agacé contre le club parisien depuis le transfert de Neymar, Javier Tebas n'a absolument pas digéré que le PSG réussisse à prolonger le contrat de Kylian Mbappé qui semblait promis au Real Madrid. « Ce genre de conduites menées par le président du PSG Nasser Al-Khelaifi […] sont un danger pour le football européen, au même niveau que la Super Ligue », assurait le président de LaLiga, ce à quoi Vincent Labrune, président de la LFP, s'est empressé de répondre par le biais d'un communiqué : « Vos attaques contre la Ligue 1 et l'un de nos clubs, le Paris Saint-Germain, et l'un de nos joueurs, Kylian Mbappé, sont fondées sur votre propre interprétation de la non-viabilité financière et du déséquilibre concurrentiel, que vous attribuez de manière répétée à la Ligue 1 et à l'un de nos clubs. » Le PSG a également reçu le soutien du président de l'UEFA, Aleksander Ceferin. Mais visiblement, il en faudra plus pour calmer Javier Tebas.

Javier Tebas envoie un message à Nasser Al Khelaifi 😈« Ecoutez Nasser, ce que vous faites tue le football. C'est aussi dangereux que le projet de Super League. »(@europapress) pic.twitter.com/FgRvzg6LSK — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) May 31, 2022

Tebas en rajoute un couche